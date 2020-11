La Figc presenta il bilancio 2019: il 12% del PIL del calcio mondiale è prodotto in Italia (Di venerdì 20 novembre 2020) calcio e Finanza scrive del bilancio 2019 ufficialmente presentato dalla Figc. “4,6 milioni di praticanti, 1,4 milioni di tesserati per la Figc (il 24% del totale relativo a tutte le 44 Federazioni Sportive Nazionali affiliate al CONI), oltre 570.000 partite ufficiali disputate ogni anno (una ogni 55 secondi), di cui il 99% di livello dilettantistico e giovanile”. Il calcio rappresenta il principale sport Italiano, confermandosi un vero e proprio asset strategico in grado di accompagnare e favorire lo sviluppo dell’intero Sistema Paese. Il presidente Figc Gravina commenta dicendo: «Questa edizione del bilancio Integrato ha un valore determinante per la programmazione dell’era post-Covid, perché ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 20 novembre 2020)e Finanza scrive delufficialmenteto dalla. “4,6 milioni di praticanti, 1,4 milioni di tesserati per la(il 24% del totale relativo a tutte le 44 Federazioni Sportive Nazionali affiliate al CONI), oltre 570.000 partite ufficiali disputate ogni anno (una ogni 55 secondi), di cui il 99% di livello dilettantistico e giovanile”. Ilrapil principale sportno, confermandosi un vero e proprio asset strategico in grado di accompagnare e favorire lo sviluppo dell’intero Sistema Paese. Il presidenteGravina commenta dicendo: «Questa edizione delIntegrato ha un valore determinante per la programmazione dell’era post-Covid, perché ...

