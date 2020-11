La escort non assomiglia alle foto sui social: cliente egiziano la strangola (Di venerdì 20 novembre 2020) Milano, 20 nov – Alzi la mano chi non è mai rimasto deluso dall’aspetto di una persona conosciuta online, perché una volta incontrata nella vita reale non corrispondeva esattamente – per usare un eufemismo – alle fotografie postate sui social. Tra filtri e angoli che strizzano un po’ troppo l’occhio all’estetica alla fine uno ci rimane male, ma da qui a mettere le mani al collo dell’impostore e ammazzarlo ce ne passa. Il ritrovamento Invece è quanto sembra essere successo alla 45enne milanese il cui corpo senza vita è stato ritrovato 15 giorni fa nel piccolo bilocale dove abitava, situato al secondo piano di un palazzo di via Lorenteggio. Fino a ieri l’ipotesi più accreditata era il suicidio, l’ultimo gesto disperato di una donna che in seguito a forti perdite finanziarie aveva intrapreso la via della prostituzione. Le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 20 novembre 2020) Milano, 20 nov – Alzi la mano chi non è mai rimasto deluso dall’aspetto di una persona conosciuta online, perché una volta incontrata nella vita reale non corrispondeva esattamente – per usare un eufemismo –grafie postate sui. Tra filtri e angoli che strizzano un po’ troppo l’occhio all’estetica alla fine uno ci rimane male, ma da qui a mettere le mani al collo dell’impostore e ammazzarlo ce ne passa. Il ritrovamento Invece è quanto sembra essere successo alla 45enne milanese il cui corpo senza vita è stato ritrovato 15 giorni fa nel piccolo bilocale dove abitava, situato al secondo piano di un palazzo di via Lorenteggio. Fino a ieri l’ipotesi più accreditata era il suicidio, l’ultimo gesto disperato di una donna che in seguito a forti perdite finanziarie aveva intrapreso la via della prostituzione. Le ...

