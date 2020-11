La D'Urso insieme al figlio di una famosa collega: lo scatto (Di venerdì 20 novembre 2020) Sui social è spuntato uno scatto in cui Barbara D'Urso è ritratta insieme al figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini, ancora bambino. Barbara D’Urso con Francesco Oppini da piccolo: la foto su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 20 novembre 2020) Sui social è spuntato unoin cui Barbara D'è ritrattaaldi Alba Parietti, Francesco Oppini, ancora bambino. Barbara D’con Francesco Oppini da piccolo: la foto su Notizie.it.

CasafinaGennaro : @diMartedi @La7tv @pbersani @ilariacapua @BeaLorenzin La Capua aveva detto ma più in TV e meno male perché insieme… - adolfo_urso : RT @adolfo_urso: L’Europa non puo restare silente! Insieme con altri parlamentari ho firmato un appello in difesa dei deputati “dissidenti”… - AGuyFromItaly : Ma Guenda non era quella intellettuale ed impegnata? Perché si è ridotta, insieme a tutta la sua famiglia, a lavare… - rutaecocaina : non pensavo potesse andare peggio di così e invece eccomi a guardare live non è la d’urso insieme a mia madre da 3… - niccolotrasatt : @marco_perlongo ma si sarà sbagliata lei a dirlo, non sono mai stati insieme! lui per visibilità era andato dalla d… -

Ultime Notizie dalla rete : Urso insieme Barbara D’Urso stremata, ma non molla SoloDonna Barbara D’Urso stremata, ma non molla

Un corpo da far invidia ad una ventenne e il segreto di Barbara e della sua forma fisica impareggiabile per i suoi 63 anni sta nella tanta attività ...

Paola Caruso contro la madre biologica: 'Non era amore puro, ho saputo che aveva bisogno di soldi’

Paola Caruso punta il dito contro la madre biologica, Imma. Impietosa la showgirl sulle pagine di Diva e Donna rivela: “Non era amore puro, aveva bisogno di soldi”. La showgirl aveva fatto di tutto pu ...

Un corpo da far invidia ad una ventenne e il segreto di Barbara e della sua forma fisica impareggiabile per i suoi 63 anni sta nella tanta attività ...Paola Caruso punta il dito contro la madre biologica, Imma. Impietosa la showgirl sulle pagine di Diva e Donna rivela: “Non era amore puro, aveva bisogno di soldi”. La showgirl aveva fatto di tutto pu ...