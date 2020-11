La dura protesta dei riders | “Siamo schiavi invisibili”

Leggi su meteoweek

(Di venerdì 20 novembre 2020) Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il dettato normativo in tema di tutela del lavoro dei, ma loro non ci stanno ed è. A Milano infuria la: al centro del dissenso la nuova normativa in tema. Chiara Proietti D’Ambra su La7 racconta la loro rabbia,. Sul piatto della L'articolo proviene da www.meteoweek.com.