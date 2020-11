La didattica eTwinning entra negli atenei Ue per formare i docenti (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Dal 24 al 26 novembre è in programma la Conferenza tematica online “Empowering future Teachers With eTwinning”, il primo appuntamento europeo per fare il punto sugli sviluppi del progetto “eTwinning For Future Teachers – Initial Teachers Education (ITE)” che ha lo scopo di inserire eTwinning nella formazione iniziale dei futuri docenti, presso i piani di studio nelle Università dei paesi aderenti all'azione.Alla Conferenza parteciperanno 300 tra docenti di Università ed Enti che fanno parte del progetto ITE, studenti universitari, rappresentanti di istituzioni comunitarie (Commissione europea, European Schoolnet) e nazionali (MUR, MI, INDIRE).L'Unità nazionale eTwinning INDIRE aderisce dal 2012 all'iniziativa europea eTwinning Initial Teachers ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Dal 24 al 26 novembre è in programma la Conferenza tematica online “Empowering future Teachers With”, il primo appuntamento europeo per fare il punto sugli sviluppi del progetto “For Future Teachers – Initial Teachers Education (ITE)” che ha lo scopo di inserirenella formazione iniziale dei futuri, presso i piani di studio nelle Università dei paesi aderenti all'azione.Alla Conferenza parteciperanno 300 tradi Università ed Enti che fanno parte del progetto ITE, studenti universitari, rappresentanti di istituzioni comunitarie (Commissione europea, European Schoolnet) e nazionali (MUR, MI, INDIRE).L'Unità nazionaleINDIRE aderisce dal 2012 all'iniziativa europeaInitial Teachers ...

Italpress : La didattica eTwinning entra negli atenei Ue per formare i docenti - CorriereCitta : La didattica eTwinning entra negli atenei Ue per formare i docenti - eTwinning_Ita : Vuoi restare aggiornato sul mondo della #ricerca, l'innovazione e le opportunità europee per la #didattica nazional… - Lellacaroni : RT @eTwinning_Ita: Online l'e-book #eTwinning con i kit didattici per la #dad in ogni livello scolastico. Scaricalo adesso! #scuola #istruz… - eTwinning_Ita : Online l'e-book #eTwinning con i kit didattici per la #dad in ogni livello scolastico. Scaricalo adesso! #scuola… -

Ultime Notizie dalla rete : didattica eTwinning La didattica eTwinning entra negli atenei Ue per formare i docenti Corriere di Viterbo La didattica eTwinning entra negli atenei Ue per formare i docenti

ROMA (ITALPRESS) – Dal 24 al 26 novembre è in programma la Conferenza tematica online “Empowering future Teachers With eTwinning”, ...

Comprensivo Ferentino 2 premiato per le discipline musicali

Agli alunni delle V classi della primaria dei plessi don Guanella e Torre Noverana la consegna degli attestati il 20 novembre ...

ROMA (ITALPRESS) – Dal 24 al 26 novembre è in programma la Conferenza tematica online “Empowering future Teachers With eTwinning”, ...Agli alunni delle V classi della primaria dei plessi don Guanella e Torre Noverana la consegna degli attestati il 20 novembre ...