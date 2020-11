La contessa De Blanck furiosa per la nomination si scaglia contro Stefania Orlando: “Non finisce qui..” (Di venerdì 20 novembre 2020) Patrizia De Blanck si è legata al dito la nomination ricevuta al Grande Fratello Vip 5. Da quando lunedì è finita al televoto, la contessa non ha fatto altro che rivangare il gesto e ogni due per tre se la prende con chi l’ha nominata mostrandosi vendicativa. Nelle ultime ore, nelle sue mire c’è Stefania Orlando, a cui ha promesso una vera e propria guerra. La De Blanck contro Stefania Orlando Durante la puntata di lunedì del GF Vip 5, la contessa De Blanck è stata nominata ed è finita al televoto. Subito dopo se l’era presa con Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò, che l’avevano, appunto nominata, rivolgendosi a loro con parole al veleno. Alla Salemi aveva anche intimato di non avvicinarsi a lei mai più ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 20 novembre 2020) Patrizia Desi è legata al dito laricevuta al Grande Fratello Vip 5. Da quando lunedì è finita al televoto, lanon ha fatto altro che rivangare il gesto e ogni due per tre se la prende con chi l’ha nominata mostrandosi vendicativa. Nelle ultime ore, nelle sue mire c’è, a cui ha promesso una vera e propria guerra. La DeDurante la puntata di lunedì del GF Vip 5, laDeè stata nominata ed è finita al televoto. Subito dopo se l’era presa con Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò, che l’avevano, appunto nominata, rivolgendosi a loro con parole al veleno. Alla Salemi aveva anche intimato di non avvicinarsi a lei mai più ...

