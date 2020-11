La confessione di Tommaso Zorzi su Enrico Nigiotti al GF Vip: “Il mio sogno erotico” (Di venerdì 20 novembre 2020) L’esternazione di Tommaso Zorzi su Enrico Nigiotti al GF Vip ha scatenato l’ennesimo dibattito. Zorzi, infatti, si è reso spesso protagonista di sketch surreali all’interno del reality show, e in ultima battuta sono saltate fuori le sue fantasie erotiche. A stuzzicarlo, questa volta, è stato Giacomo Urtis e Zorzi si è lasciato andare in una confessione sui suoi sogni erotici. La lista è iniziata da un grande classico, quel Ricky Martin che dagli anni ’90 è l’oggetto del desiderio di milioni di persone sia per i suoi brani storici – Maria, Livin’ La Vida Loca, La Copa De La Vida – ma c’è spazio anche per le star contemporanee. Inevitabilmente spunta il nome di Damiano dei Maneskin, che di glamour e sensualità è uno degli esempi più attuali dell’estetica del rock. ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) L’esternazione disual GF Vip ha scatenato l’ennesimo dibattito., infatti, si è reso spesso protagonista di sketch surreali all’interno del reality show, e in ultima battuta sono saltate fuori le sue fantasie erotiche. A stuzzicarlo, questa volta, è stato Giacomo Urtis esi è lasciato andare in unasui suoi sogni erotici. La lista è iniziata da un grande classico, quel Ricky Martin che dagli anni ’90 è l’oggetto del desiderio di milioni di persone sia per i suoi brani storici – Maria, Livin’ La Vida Loca, La Copa De La Vida – ma c’è spazio anche per le star contemporanee. Inevitabilmente spunta il nome di Damiano dei Maneskin, che di glamour e sensualità è uno degli esempi più attuali dell’estetica del rock. ...

