La carenza di ossigeno può causare lesioni cerebrali ai pazienti Covid

AGI - I pazienti Covid-19 con sintomi neurologici possono mostrare alcuni dei disturbi metabolici cerebrali simili alle lesioni provocate dalla privazione di ossigeno (ipossia) per cause differenti. Almeno questo è quanto emerso da uno studio pubblicato sull'American Journal of Neuroradiology e condotto dagli esperti del Massachusetts General Hospital (MGH), i quali hanno utilizzato la risonanza magnetica specializzata per valutare i dettagli dei danni cerebrali nei pazienti Covid-19. "Nonostante sia una patologia principalmente respiratoria - spiega Eva-Maria Ratai, del MGH e prima autrice dell'articolo - l'infezione da Sars-CoV-2 colpisce anche altri organi, incluso il cervello. Si pensa che l'effetto principale della malattia sull'organo cerebrale ...

