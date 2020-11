La bocciatura dell’Oms | «Il remdesivir non funziona contro il Covid»

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 20 novembre 2020) «Il farmaco antiviralenon è indicato per i pazienti ricoverati con-19, indipendentemente dalla gravità della malattia, perché al momento non c’è nessuna evidenza che migliori la sopravvivenza o la necessità di intubare». È quanto afferma il Guideline Development Group, un panel indipendente di esperti internazionali convocato dall’Oms, in un articolo pubblicato sulla rivista Bmj. Il, spiega il comunicatoche annuncia la pubblicazione, ha ricevuto molta attenzione come trattamento potenzialmente efficace per il-19 grave, ma il suo ruolo nella pratica clinica è rimasto incerto. «La raccomandazione di oggi si basa sulla revisione di nuove evidenze che hanno confrontato gli effetti di diversi farmaci sul-19. Queste includono dati da quattro ...