La bici elettrica che va come uno scooter (Di venerdì 20 novembre 2020) Può una ebike sostituire l’auto e diventare il mezzo principale con cui muoversi? La risposta dipende da tanti fattori ma un mezzo in grado di assicurare potenza, lunga autonomia, comodità e un certo livello di sicurezza su due ruote c’è. Si chiama Juggernaut HD Duo, è disponibile in varie configurazioni ed è l’ultimo modello realizzato da Biktrix, azienda che sviluppa e produce biciclette a pedalata assistita dal 2014. Diverse le possibilità di scelta per una versione adatta alle varie esigenze: si va dal motore (centrale o nel mozzo della ruota posteriore) da 750W, 1000W e nell’edizione limitata che sale a 1500W, agli pneumatici da 26 o 27 pollici, mentre tutti i modelli prevedono una forcella a sospensione anteriore per agevolare una guida fluida, parafanghi, faro anteriore e luce posteriore, spazio in cui trova posto anche il portapacchi. Oltre che completa, la ... Leggi su wired (Di venerdì 20 novembre 2020) Può una ebike sostituire l’auto e diventare il mezzo principale con cui muoversi? La risposta dipende da tanti fattori ma un mezzo in grado di assicurare potenza, lunga autonomia, comodità e un certo livello di sicurezza su due ruote c’è. Si chiama Juggernaut HD Duo, è disponibile in varie configurazioni ed è l’ultimo modello realizzato da Biktrix, azienda che sviluppa e produceclette a pedalata assistita dal 2014. Diverse le possibilità di scelta per una versione adatta alle varie esigenze: si va dal motore (centrale o nel mozzo della ruota posteriore) da 750W, 1000W e nell’edizione limitata che sale a 1500W, agli pneumatici da 26 o 27 pollici, mentre tutti i modelli prevedono una forcella a sospensione anteriore per agevolare una guida fluida, parafanghi, faro anteriore e luce posteriore, spazio in cui trova posto anche il portapacchi. Oltre che completa, la ...

offerteoggi : GC® Batteria E-Bike 36V 10Ah Li-Ion Rear Rack Li-Ion Batteria Bici Elettrica e Caricabatterie 199,95 €… - CuocoFiorellino : RT @chiaromont: @CuocoFiorellino Vedo che la bici elettrica va da dio! - chiaromont : @CuocoFiorellino Vedo che la bici elettrica va da dio! - de_martinifabio : Hybrid Commuter, la bici elettrica che non t’aspetti - racconeinfelice : Non mia madre che ha rotto i coglioni per anni per avere la bicicletta elettrica e adesso ha ripreso la bici degli… -

Ultime Notizie dalla rete : bici elettrica La bici elettrica che va come uno scooter Wired.it La bici elettrica che va come uno scooter

Juggernaut HD Duo è una ebike con autonomia di 160 chilometri che tocca i 56 km/h, disponibile in varie configurazioni e a prezzi convenienti ...

Il concorso che premia lo stile di vita “green”

BINASCO Il concetto di sostenibilità viene preso seriamente a Binasco se è vero che il paese è attualmente al comando del contest “Let's Green!”, concorso ideato dal gruppo Cap, per la fascia di popol ...

Juggernaut HD Duo è una ebike con autonomia di 160 chilometri che tocca i 56 km/h, disponibile in varie configurazioni e a prezzi convenienti ...BINASCO Il concetto di sostenibilità viene preso seriamente a Binasco se è vero che il paese è attualmente al comando del contest “Let's Green!”, concorso ideato dal gruppo Cap, per la fascia di popol ...