l presidente dell'Antimafia a Radio Capital si scaglia contro l'ex presidente della Regione. L'opposizione chiede le sue dimissioni (Di venerdì 20 novembre 2020) Il presidente dell'Antimafia a Radio Capital si scaglia contro l'ex presidente della Regione Calabria Morra: “Calabresi sapevano Santellli malata, ma l’hanno votata lo stesso” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 20 novembre 2020) Ilsil'exCalabria Morra: “Calabresi sapevano Santellli malata, ma l’hanno votata lo stesso” su Notizie.it.

carlosibilia : Sconvolge la notizia dell’arresto, poche ore fa, del Presidente del Consiglio Regione Calabria, indagato per scambi… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT interviene all'Assemblea dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani #anci2020 In di… - matteosalvinimi : Grazie al presidente @CarloBonomi_ e a @Confindustria per il confronto, le idee, gli stimoli raccolti nell'incontro… - Bruno54893113 : @GiovanniToti Bravo Toti!! Fulgide ed esemplari figure di politici di #ForzaItalia , come il presidente del consigl… - PaolaTacconi : RT @MPenikas: LN “C’è Dell’Utri nel Dna di Forza Italia. Distanze siderali con i Cinque Stelle”. Parla il presidente della Commissione Anti… -

Ultime Notizie dalla rete : presidente dell Il presidente dell'Oms di nuovo sotto accusa: "Sostiene i ribelli separatisti in Etiopia" ilGiornale.it Grazie Biden, hai battuto anche Fratelli d’Italia

di Paolo Bagnoli Le recenti elezioni presidenziali americane hanno attirato, com’è naturale che sia, un vasto interesse; se non altro perché è stato finalmente spiegato ai più il meccanismo per la sce ...

Biden, l'amico americano e il gemellaggio con Olevano sul Tusciano

C'è un filo diretto che lega il nuovo presidente americano, Joe Biden, con la provincia di Salerno: è il legame che unisce Olevano sul Tusciano con la città di origine ...

di Paolo Bagnoli Le recenti elezioni presidenziali americane hanno attirato, com’è naturale che sia, un vasto interesse; se non altro perché è stato finalmente spiegato ai più il meccanismo per la sce ...C'è un filo diretto che lega il nuovo presidente americano, Joe Biden, con la provincia di Salerno: è il legame che unisce Olevano sul Tusciano con la città di origine ...