Koeman | “Messi merita rispetto Ha ancora un anno di contratto | non lo vedo lontano dal Barça”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 20 novembre 2020) Il tecnico del Barcellona, alla vigilia della gara contro l’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza tra le altre cose di Guardiola e di Lionel Messi. Così: “Leo? Haundi, deve restare qua ma non sono io la persona che deve convincerlo. Quello che ha fatto per questo club è incredibile, ma nessuno conosce il futuro. Lui è l’unica persona che deve prendere una decisione sul suo futuro. Chiedere a Messi di Griezmann non è bello, è mancanza di. Si vuole cercare la polemica ma non ho mai visto un brutto rapporto tra loro due. Chi ha parlato non è più l’agente di Griezmann da tre anni, perciò non importa. Guardiola? Ama il Manchester City, sono felice per lui. Mi compiaccio con lui.” Foto: twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.