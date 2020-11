Klopp critica Salah dopo la positività al Coronavirus: "Io ho rifiutato inviti alle feste" (Di venerdì 20 novembre 2020) LIVERPOOL (Regno Unito) - Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, si lascia sfuggire una velata critica al suo giocatore Mohamed Salah , "reo" di aver contratto il Coronavirus in Egitto partecipando al ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 20 novembre 2020) LIVERPOOL (Regno Unito) - Jurgen, tecnico del Liverpool, si lascia sfuggire una velataal suo giocatore Mohamed, "reo" di aver contratto ilin Egitto partecipando al ...

Ultime Notizie dalla rete : Klopp critica Klopp critica Salah dopo la positività al Coronavirus: "Io ho rifiutato inviti alle feste" Corriere dello Sport.it Salah, la "stoccata" di Klopp dopo la positività: "Io rifiutai inviti alle feste"

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, si lascia sfuggire una velata critica:"Questa estate ero in Germania e sono stato invitato al compleanno di un amico, era all'aperto, ma ho deciso di rinunciare ...

LIVERPOOL - Klopp: "Salah positivo? Le nozze del fratello erano speciali"

Il tecnico del Liverpool, Juergen Klopp, usa l'esempio di un episodio personale per una velata critica a Momo Salah, risultato positivo dopo aver partecipato al matrimonio di suo fratello in Egitto. " ...

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, si lascia sfuggire una velata critica:"Questa estate ero in Germania e sono stato invitato al compleanno di un amico, era all'aperto, ma ho deciso di rinunciare ...Il tecnico del Liverpool, Juergen Klopp, usa l'esempio di un episodio personale per una velata critica a Momo Salah, risultato positivo dopo aver partecipato al matrimonio di suo fratello in Egitto. " ...