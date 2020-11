Klopp “allena” Gerrard in segreto: “dopo di me sarà lui l’allenatore del Liverpool” (Di venerdì 20 novembre 2020) “Se mi chiedessero chi dovrebbe venire dopo di me, direi Stevie. Lo aiuterò ogni volta che posso”. Il Liverpool, magari a sua insaputa, ha già un allenatore per il post-Klopp: Steven Gerrard. Il grande capitano dei Reds è il successore designato per quando il tecnico tedesco lascerà la panchina. E’ proprio Klopp che, in segreto, consiglia Gerrard nella sua gavetta da tecnico dei Rangers di Glasgow, sempre più una miniatura del Liverpool. Dopo 14 giornate – scrive il Frankfurter Allgemeine – i Rangers sono in testa alla Premier League scozzese con ben 37 gol segnati. Quando Gerrard ha assunto il suo primo incarico da allenatore ai Rangers due anni fa, il Celtic era il nemico imbattibile. Gerrard è arrivato per cambiare la situazione, rivoluzionando l’approccio dentro e ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 20 novembre 2020) “Se mi chiedessero chi dovrebbe venire dopo di me, direi Stevie. Lo aiuterò ogni volta che posso”. Il Liverpool, magari a sua insaputa, ha già un allenatore per il post-: Steven. Il grande capitano dei Reds è il successore designato per quando il tecnico tedesco lascerà la panchina. E’ proprioche, in, consiglianella sua gavetta da tecnico dei Rangers di Glasgow, sempre più una miniatura del Liverpool. Dopo 14 giornate – scrive il Frankfurter Allgemeine – i Rangers sono in testa alla Premier League scozzese con ben 37 gol segnati. Quandoha assunto il suo primo incarico da allenatore ai Rangers due anni fa, il Celtic era il nemico imbattibile.è arrivato per cambiare la situazione, rivoluzionando l’approccio dentro e ...

