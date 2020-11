Kate e William: lo scatto che rivela più da vicino il regalo alla Regina e Filippo (Di venerdì 20 novembre 2020) Kate Middleton e il Principe William hanno condiviso sui loro profili social il biglietto fatto a mano che i loro figli hanno realizzato per celebrare il 73° anniversario di matrimonio della Regina e del Duca di Edimburgo. Elisabetta e Filippo infatti si sono sposati il 20 novembre 1947 e, per festeggiare, Buckingham Palace ha rilasciato un nuovo dolcissimo ritratto della Monarca e del Principe consorte, seduti nella Oak Room al Castello di Windsor, mentre osservano sorridenti il biglietto colorato realizzato dai loro nipotini, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis. I tre piccoli principini hanno decorato il loro regalo per i bisnonni – sicuramente aiutati da mamma Kate e da papà William – con un grande numero 73 a strisce colorato, ... Leggi su dilei (Di venerdì 20 novembre 2020)Middleton e il Principehanno condiviso sui loro profili social il biglietto fatto a mano che i loro figli hanno realizzato per celebrare il 73° anniversario di matrimonio dellae del Duca di Edimburgo. Elisabetta einfatti si sono sposati il 20 novembre 1947 e, per festeggiare, Buckingham Palace ha rilasciato un nuovo dolcissimo ritratto della Monarca e del Principe consorte, seduti nella Oak Room al Castello di Windsor, mentre osservano sorridenti il biglietto colorato realizzato dai loro nipotini, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis. I tre piccoli principini hanno decorato il loroper i bisnonni – sicuramente aiutati da mammae da papà– con un grande numero 73 a strisce colorato, ...

La Regina Elisabetta e il Principe Filippo festeggiano 73 anni di matrimonio nella veste di bisnonni

La Regina Elisabetta e il Principe Filippo festeggiano 73 anni di matrimonio insieme e hanno scelto di farlo lasciandosi immortalare nella loro veste di bisnonni. A celebrare il loro ...

