Juventus U23 | Capellini | “Con la Pistoiese emozionante | ho tre modelli”

Leggi su tuttojuve24

(Di venerdì 20 novembre 2020) Riccardo, difensore dellaU23, ha parlato ai microfoni diTv, presentando la partita contro la, prossima avversaria dei bianconeri in campionato. Una gara speciale per, che proprio in arancione ha esordito tra i professionisti. “Saràcon laperché è stato il mio primo anno tra i professionisti. Vogliamo vincere, io di certo non sarò quello che tirerà indietro la gamba“, ha ammesso, che si è poi soffermato sulla sua esperienza tra Primavera e Serie C, svelando inoltre i suoi modelli nel ruolo di difensore. LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con laLEGGI ANCHE:, Pirlo: "Ci vuole fame fino al ...