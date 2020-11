Juventus | si valuta il riscatto immediato di Morata

(Di venerdì 20 novembre 2020) Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che la seconda avventura di Alvaropotesse iniziare cosi bene. L’attaccante spagnolo, a suon di goal(6 in otto partite tra Campionato e Champions), sta facendo ricredere gli scettici che lo consideravano una terza scelta dopo Dzeko e Suarez , trattati a lungo dallaverrà riscattato a giugno? L’ attaccante spagnola è arrivato a Torino dall’ Atletico Madrid con la formula del prestito biennale (10 milioni a stagione), con il diritto di acquisto fissato a 45. La società bianconera potrebbe decidere di versars subito questa cifra a giugno o magari prolungare di un altro anno il prestito, cosa che permetterebbe agli spagnoli di ottenere altri 10 milioni, mentre la somma finale per ilverrebbe saldata nell’estate del 2022. L’ Atletico Madrid non ...

La Juventus si è convinta di riscattare Alvaro Morata che è in prestito per due anni ma con diritto d'acquisto per i bianconeri ...Dopo la sosta della Nazionale di Mancini, torna il campionato di Serie A, uno dei più incerti degli ultimi anni. E a confermarlo è un ex campione come Alessio ...