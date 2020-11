Juventus, radar in Portogallo: sfida al Milan per Nuno Mendes (Di venerdì 20 novembre 2020) Il 18enne terzino dello Sporting CP sarebbe finito nel mirino della Juventus. In Serie A piace anche al Milan Occhi in Portogallo per la Juventus. Nei radar del club bianconero – scrive il quotidiano A Bola – ci sarebbe Nuno Mendes, 18enne terzino in forza allo Sporting Club Portugal. Il duttile mancino classe 2002, che può agire anche da centrale, di recente è stato blindato fino al 2025 e ha una clausola rescissoria da 70 milioni di euro. Nuno Mendes interessa anche alle inglesi Arsenal, Manchester United e Wolverhampton, mentre in Italia oltre alla Juve è stato accostato pure al Milan. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Il 18enne terzino dello Sporting CP sarebbe finito nel mirino della. In Serie A piace anche alOcchi inper la. Neidel club bianconero – scrive il quotidiano A Bola – ci sarebbe, 18enne terzino in forza allo Sporting Club Portugal. Il duttile mancino classe 2002, che può agire anche da centrale, di recente è stato blindato fino al 2025 e ha una clausola rescissoria da 70 milioni di euro.interessa anche alle inglesi Arsenal, Manchester United e Wolverhampton, mentre in Italia oltre alla Juve è stato accostato pure al. Leggi su Calcionews24.com

Koeman vorrebbe puntare su Dembele e scarta l'arrivo al Barcellona di Adama Traore, seguito dalla Juventus per l'attacco ...

La Juventus non ha mollato Moise Kean. L'ex attaccante bianconero, ceduto all'Everton per circa 30 milioni di euro nell'estate del 2019, ha vissuto una ...

Koeman vorrebbe puntare su Dembele e scarta l'arrivo al Barcellona di Adama Traore, seguito dalla Juventus per l'attacco. La Juventus non ha mollato Moise Kean. L'ex attaccante bianconero, ceduto all'Everton per circa 30 milioni di euro nell'estate del 2019, ha vissuto una stagione difficile.