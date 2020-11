Juventus | Pistocchi | “Agnelli vuole vendere Cristiano Ronaldo”

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 novembre 2020) Maurizio, ospite del programma radiofonico “I Tirapietre” su Radio Amore Campania ha affrontato, fra le altre cose, l’argomentoRonaldo. Secondo il giornalista, infatti, laavrebbe dato il via libera a Jorge Mendes per cercare una nuova sistemazione al portoghese: “Ho saputo che hanno dato mandato all’agente sportivo Jorge Mendes di piazzare sul mercatoRonaldo“. Operazione che, al di là della veridicità della cosa, sarebbe comunque complicatissima anche per le società più solide economicamente a causa dell’emergenza Covid-19. Il giornalista ha poi speso parole di elogio per Paulo Dybala, nonostante l’attuale momento di difficoltà, suggerendo alla società bianconera di tenerlo, nonostante non rientri nei progetti tattici di Andrea Pirlo. SportFace.