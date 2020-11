Juventus | Pirlo | “Ci vuole fame fino al 90? | nostro campionato inizia ora”

(Di venerdì 20 novembre 2020) Andreaha parlato ai microfoni diTV presentando la partita di Cagliari e raccontando in generale il momento dellae della condizione dei suoi calciatori, recentemente impegnati nei vari ritiri delle Nazionali. Il match contro i sardi andrà in scena domani sera all’Allianz Stadium e sarà, come dichiarato da, “l’inizio delperché il periodo di adattamento è finito e adesso deve solo continuare in meglio la nostra crescita“. LEGGI ANCHE: Calciomercato, cessione di Cristiano Ronaldo: arrivano conferme LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con laAndrea, allenatore della...

Col Cagliari il tecnico non vuole più rivedere le rimonte che sono costate punti preziosi: "Voglio vedere uno spirito diverso, combattivo.Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo mette in chiaro le cose in vista della partita contro il Cagliari a Juventus Tv: "Gara fondamentale per noi, ci serve per il percorso di crescita. Deve ...