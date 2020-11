Juventus, niente Ronaldo in amichevole: tifosi risarciti (Di venerdì 20 novembre 2020) L’assenza di Cristiano Ronaldo nell’amichevole del luglio 2019 tra Juventus e selezione della K-League giocata a Seul (Corea del Sud) ha portato all’apertura di una richiesta di risarcimento nei confronti degli spettatori che si erano recati allo stadio per vedere il giocatore portoghese cinque volte pallone d’oro, come riportato da Tuttosport. Una vicenda senza precedenti, che ha scosso l’organizzazione dell’evento in questione, che si aspettava CR7 tra gli assoluti protagonisti. LEGGI ANCHE: Juventus, sosta amica: la Signora di Pirlo prende forma LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, cessione di Cristiano Ronaldo: arrivano conferme Cristiano Ronaldo, attaccante della JuventusJuventus, effetto Ronaldo: è qui la ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 20 novembre 2020) L’assenza di Cristianonell’del luglio 2019 trae selezione della K-League giocata a Seul (Corea del Sud) ha portato all’apertura di una richiesta di risarcimento nei confronti degli spettatori che si erano recati allo stadio per vedere il giocatore portoghese cinque volte pallone d’oro, come riportato da Tuttosport. Una vicenda senza precedenti, che ha scosso l’organizzazione dell’evento in questione, che si aspettava CR7 tra gli assoluti protagonisti. LEGGI ANCHE:, sosta amica: la Signora di Pirlo prende forma LEGGI ANCHE: Calciomercato, cessione di Cristiano: arrivano conferme Cristiano, attaccante della, effetto: è qui la ...

MelaraMattia10 : @kravotz @Maggico7 @AndreaPintore5 Al city, Gesù cristo. Non paragonavo grandezza, competenza, carriera.. niente. E… - Daniele20052013 : Cagliari, ufficiale: Godin positivo al Covid-19, niente Juventus - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Niente CR7 in amichevole, risarcimento per 162 tifosi: Ronaldo risarcimento Corea – Torna a far d… - Bertolca10 : Niente Juventus per Diego #Godin e #Nandez. Il primo positivo, il secondo posto in isolamento preventivo. Tegole pe… - robertopontillo : Niente conferenza stampa per Andrea Pirlo. Alla vigilia di Juventus-Cagliari, il piemonte resta zona rossa causa co… -