Juventus | Llorente su Morata | «Sta facendo grandi cose | per questo è tornato in Nazionale»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 20 novembre 2020) Marcosha parlato dell’ottimo periodo di forma di AlvaroIntervistato da Tuttomercatoweb.com, Marcosha espressopensiero su Alvarocon gol in. Le sue parole.– «Alvaro è un grande amico oltre che un ex compagno di squadra, siamo tutti felici per lui qui all’Atletico. Stadellecon lae, proprio grazie a, èanche a vestire la maglia dellaspagnola. Spero ovviamente chepossa continuare così, gli auguro il meglio e ne approfitto per salutarlo con affetto». Leggi su Calcionews24.com