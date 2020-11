Juventus, con il Cagliari fascia da capitano a Cristiano Ronaldo anche se… (Di venerdì 20 novembre 2020) Cristiano Ronaldo ancora più leader della Juventus e la conferma potrebbe arrivare dal prossimo match di campionato dove, in assenza di Bonucci e Chiellini, il portoghese potrebbe indossare la fascia di capitano della squadra di Pirlo.CR7 capitano anche se...caption id="attachment 1045467" align="alignnone" width="553" Juventus Cristiano Ronaldo (getty images)/captionStando a quanto riporta Tuttosport, domani sera nel match casalingo contro il Cagliari valevole per l’ottava giornata di Serie A, il fuoriclasse bianconero potrebbe portare al braccio la fascia da capitano considerate le assenze dei difensori centrali Chiellini e Bonucci, rispettivamente ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 20 novembre 2020)ancora più leader dellae la conferma potrebbe arrivare dal prossimo match di campionato dove, in assenza di Bonucci e Chiellini, il portoghese potrebbe indossare ladidella squadra di Pirlo.CR7se...caption id="attachment 1045467" align="alignnone" width="553"(getty images)/captionStando a quanto riporta Tuttosport, domani sera nel match casalingo contro ilvalevole per l’ottava giornata di Serie A, il fuoriclasse bianconero potrebbe portare al braccio ladaconsiderate le assenze dei difensori centrali Chiellini e Bonucci, rispettivamente ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus con Ronaldo assente in amichevole con la Juve: risarcimento per i tifosi Tuttosport Black & White Stories: Caroli, il calciatore-giornalista

Giocatore della Juventus insieme a Giampiero Boniperti, con la soddisfazione di partecipare alla vittoria del dodicesimo scudetto.

Juventus, con il Cagliari fascia da capitano a Cristiano Ronaldo anche se…

