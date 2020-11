Juventus Cagliari, ufficiale: annullata la conferenza stampa di Pirlo (Di venerdì 20 novembre 2020) Juventus Cagliari – Novità importante per quanto riguarda la conferenza stampa. La consueta conferenza stampa della partita valevole per l’ottava giornata di Serie A non si disputerà. Il motivo è chiaramente legato alla pandemia del Covid-19 per ragioni dunque legate al Coronavirus, il Piemonte è in zona rossa, Pirlo sarà costretto a saltare e dunque verrà annullata la consueta conferenza stampa del match. Juventus Cagliari, annullata la conferenza stampa La scelta di non tenere la conferenza è stata presa per evitare i possibili assembramenti che si creerebbero durante l’intervista. Alla vigilia dell’ottava giornata ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 20 novembre 2020)– Novità importante per quanto riguarda la. La consuetadella partita valevole per l’ottava giornata di Serie A non si disputerà. Il motivo è chiaramente legato alla pandemia del Covid-19 per ragioni dunque legate al Coronavirus, il Piemonte è in zona rossa,sarà costretto a saltare e dunque verràla consuetadel match.laLa scelta di non tenere laè stata presa per evitare i possibili assembramenti che si creerebbero durante l’intervista. Alla vigilia dell’ottava giornata ...

juventusfc : Scegliete il vostro preferito! #JuveCagliari raccontata con i ??goals! - DiMarzio : #SerieA, la probabile formazione della #Juventus in vista di #JuveCagliari - romeoagresti : #Juventus: #Chiesa non preoccupa, #AlexSandro e #DeLigt saranno disponibili per il Cagliari. #Ramsey si prova a rec… - zetoni2 : RT @juventusfc: Scegliete il vostro preferito! #JuveCagliari raccontata con i ??goals! - robertopontillo : Niente conferenza stampa per Andrea Pirlo. Alla vigilia di Juventus-Cagliari, il piemonte resta zona rossa causa co… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Cagliari Juventus-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Serie A, ritorna il campionato: il Cagliari punta a far male alla Juventus. Esordio di Prandelli nella Fiorentina

Prova di maturità per la squadra di Di Francesco, attesi dalla contesa allo Stadium. Domenica il big match Napoli-Milan Dopo lo stop per le nazionali, la Serie A tra domani e domenica, ripartirà con ...

Juventus Cagliari, ufficiale: annullata la conferenza stampa di Pirlo

JUVENTUS CAGLIARI – Novità importante per quanto riguarda la conferenza stampa. La consueta conferenza stampa della partita valevole per l’ottava giornata di Serie A non si disputerà. Il motivo è chia ...

Prova di maturità per la squadra di Di Francesco, attesi dalla contesa allo Stadium. Domenica il big match Napoli-Milan Dopo lo stop per le nazionali, la Serie A tra domani e domenica, ripartirà con ...JUVENTUS CAGLIARI – Novità importante per quanto riguarda la conferenza stampa. La consueta conferenza stampa della partita valevole per l’ottava giornata di Serie A non si disputerà. Il motivo è chia ...