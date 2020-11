Juventus-Cagliari, Pirlo: “Il periodo di adattamento è finito. Morata? C’è un motivo se lo abbiamo preso” (Di venerdì 20 novembre 2020) Andrea Pirlo si proietta alla sfida di campionato contro il Cagliari.Supercoppa Italiana, tutto pronto per Juventus-Napoli: ecco dove e quando si giocheràIl tecnico della Juventus, consapevole delle assenze importanti in casa sarda (Godin e Nandez), predica calma e spera di poter ritrovare il successo dopo il pari di Roma contro la Lazio. I bianconeri si godono intanto il momento di forma strepitoso di Alvaro Morata che sta brillando sia in campionato che in Champions League. Le parole dell’allenatore dei piemontesi nel corso dell’intervista rilasciata al sito ufficiale del club."Per noi è una gara fondamentale. Veniamo da un’inattività per via delle nazionali ma ci serve per il nostro percorso di crescita. Adesso deve iniziare il nostro campionato, il periodo di ... Leggi su mediagol (Di venerdì 20 novembre 2020) Andreasi proietta alla sfida di campionato contro il.Supercoppa Italiana, tutto pronto per-Napoli: ecco dove e quando si giocheràIl tecnico della, consapevole delle assenze importanti in casa sarda (Godin e Nandez), predica calma e spera di poter ritrovare il successo dopo il pari di Roma contro la Lazio. I bianconeri si godono intanto il momento di forma strepitoso di Alvaroche sta brillando sia in campionato che in Champions League. Le parole dell’allenatore dei piemontesi nel corso dell’intervista rilasciata al sito ufficiale del club."Per noi è una gara fondamentale. Veniamo da un’inattività per via delle nazionali ma ci serve per il nostro percorso di crescita. Adesso deve iniziare il nostro campionato, ildi ...

