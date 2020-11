Juventus-Cagliari, Pirlo: “Gara importante. Domani inizia il nostro campionato” (Di venerdì 20 novembre 2020) “Con il Cagliari gara fondamentale. Domani inizia il nostro campionato“. Queste le parole del tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, alla vigilia della partita di Domani contro il Cagliari ai microfoni di JuventusTv: “Per noi è una gara fondamentale. Veniamo da un’inattività per via delle nazionali ma ci serve per il nostro percorso di crescita. Adesso deve iniziare il nostro campionato, il periodo di adattamento è finito e quindi da ora fino a Natale avremo dieci partite da giocare come se fossero delle finali. Già da Domani voglio vedere uno spirito diverso, combattivo. Giocare con grande forza per raggiungere i risultati”. Sui giocatori che hanno fatto bene in ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) “Con ilgara fondamentale.ilcampionato“. Queste le parole del tecnico della, Andrea, alla vigilia della partita dicontro ilai microfoni diTv: “Per noi è una gara fondamentale. Veniamo da un’inattività per via delle nazionali ma ci serve per ilpercorso di crescita. Adesso devere ilcampionato, il periodo di adattamento è finito e quindi da ora fino a Natale avremo dieci partite da giocare come se fossero delle finali. Già davoglio vedere uno spirito diverso, combattivo. Giocare con grande forza per raggiungere i risultati”. Sui giocatori che hanno fatto bene in ...

Juventus e Cagliari saranno le squadre protagoniste del sabato sera calcistico. Favoriti secondo i pronostici i bianconeri (1.31), che hanno segnato almeno tre goal in ciascuna delle ultime quattro ...

Di Francesco: 'Con la Juve senza paura'

(askanews) - 'La Juventus ha cambiato allenatore, sta cercando di portare nuove idee e creare una nuova identita'. In ogni caso stiamo parlando di una squadra di grandissima qualita', in tutti gli int ...

