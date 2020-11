Juventus-Cagliari: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni (Di venerdì 20 novembre 2020) Le informazioni sul match di sabato sera tra Juventus e Cagliari, valido per l'8ª giornata di Serie A. Leggi su 90min (Di venerdì 20 novembre 2020) Le insul match di sabato sera tra, valido per l'8ª giornata di Serie A.

... blindare la difesa della Juventus domani (fischio di inizio ore 20:45) contro il Cagliari. Ventuno anni De Ligt e 22 Demiral, la Juve fa le prove di futuro, prova a girare pagina e a far a meno di ...

Da rincalzo a leader della Juve, la trasformazione di Cuadrado e il ruolo col Cagliari

Juan Cuadrado corre veloce. Velocissimo. Sulla fascia va come un treno, ma la crescita del colombiano è stata esponenziale anche fuori dal campo. L'e ...

