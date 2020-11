Juventus-Cagliari, la probabile formazione: De Ligt titolare? (Di venerdì 20 novembre 2020) Si riparte. Dopo una sosta che ha permesso alla Nazionale italiana di approdare alle Final Four di Nations League, il campionato di Serie A può ricominciare, questa volta senza più soste. La Juventus avrà davanti un avversario molto tosto, che nonostante possa sembrare abbordabile, rischia di far venire gli incubi a Pirlo. I sardi soffrono molto in difesa, ma hanno un attacco molto prolifico. Il duo Joao Pedro-Simeone, ha già dimostrato di essere molto in forma, segnando cinque reti a testa. Anche la Juventus rischia di essere colpita, specialmente con tutti i problemi in difesa. LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con la Juventus LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, addio a Khedira: arrivano due italiani? Matthijs De Ligt, difensore della ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Si riparte. Dopo una sosta che ha permesso alla Nazionale italiana di approdare alle Final Four di Nations League, il campionato di Serie A può ricominciare, questa volta senza più soste. Laavrà davanti un avversario molto tosto, che nonostante possa sembrare abbordabile, rischia di far venire gli incubi a Pirlo. I sardi soffrono molto in difesa, ma hanno un attacco molto prolifico. Il duo Joao Pedro-Simeone, ha già dimostrato di essere molto in forma, segnando cinque reti a testa. Anche larischia di essere colpita, specialmente con tutti i problemi in difesa. LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con laLEGGI ANCHE: Calciomercato, addio a Khedira: arrivano due italiani? Matthijs De, difensore della ...

DiMarzio : #SerieA, la probabile formazione della #Juventus in vista di #JuveCagliari - romeoagresti : #Juventus: #Chiesa non preoccupa, #AlexSandro e #DeLigt saranno disponibili per il Cagliari. #Ramsey si prova a rec… - JManiaSite : Le probabili formazioni di #JuveCagliari: #Pirlo recupera 4 elementi, arbitra Maresca di Napoli - StefaniaStefyss : RT @forumJuventus: #JuveCagliari, domani ore 20,45. Formazione GdS: 'Sarà 3-4-1-2 con Morata e Ronaldo in attacco, Kulusevski sulla trequar… - betfunder : ??#JuventusCagliari #SerieATIM?? #Marcatori più probabili e #calciatori in evidenza per il #Fantacalcio secondo… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Cagliari Juventus-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Ronaldo capitano: la possibile fascia per Juve-Cagliari

TORINO - Potrebbe portare la fascia al braccio. Sarebbe la prima volta con la Juventus. L’anno scorso, in una partita contro l’Udinese, Cristiano Ronaldo l’ha tenuta in mano per qualche secondo dopo l ...

Quel rifiuto alla Juve che gli costò caro

Qualcuno osò dire “no” alla Vecchia Signora per amore della famiglia e della sua terra Le sfide contro la Juventus non rievoca solo momenti o giocate memorabili, tipo il 2-2 del 1970, quello del 1990, ...

TORINO - Potrebbe portare la fascia al braccio. Sarebbe la prima volta con la Juventus. L’anno scorso, in una partita contro l’Udinese, Cristiano Ronaldo l’ha tenuta in mano per qualche secondo dopo l ...Qualcuno osò dire “no” alla Vecchia Signora per amore della famiglia e della sua terra Le sfide contro la Juventus non rievoca solo momenti o giocate memorabili, tipo il 2-2 del 1970, quello del 1990, ...