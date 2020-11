Juventus-Cagliari, Godin positivo al Covid-19: salterà il match (Di venerdì 20 novembre 2020) Giornata di vigilia per la Juventus, che domani sera affronterà il Cagliari nel match valido per l’ottava giornata di campionato di Serie A. Primo match di dieci in programma per i bianconeri di Andrea Pirlo che si avviano verso un tour de force che terminerà con la sosta natalizia. Incontro da non sottovalutare per la squadra del Maestro, desiderosa di confermare i progressi che si sono visti poco prima della sosta per le Nazionali. La Juventus potrà contare anche sull’apporto di Matthijs de Ligt e di Alex Sandro, mentre saranno out i soliti Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini ed Aaron Ramsey. LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con la Juventus LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, cessione di Cristiano Ronaldo: arrivano ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Giornata di vigilia per la, che domani sera affronterà ilnelvalido per l’ottava giornata di campionato di Serie A. Primodi dieci in programma per i bianconeri di Andrea Pirlo che si avviano verso un tour de force che terminerà con la sosta natalizia. Incontro da non sottovalutare per la squadra del Maestro, desiderosa di confermare i progressi che si sono visti poco prima della sosta per le Nazionali. Lapotrà contare anche sull’apporto di Matthijs de Ligt e di Alex Sandro, mentre saranno out i soliti Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini ed Aaron Ramsey. LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con laLEGGI ANCHE: Calciomercato, cessione di Cristiano Ronaldo: arrivano ...

juventusfc : Scegliete il vostro preferito! #JuveCagliari raccontata con i ??goals! - DiMarzio : #JuveCagliari | #Cagliari, #Godin positivo al #COVID19. Anche #Nandez out contro la #Juventus - romeoagresti : #Juventus: #Chiesa non preoccupa, #AlexSandro e #DeLigt saranno disponibili per il Cagliari. #Ramsey si prova a rec… - infoitsport : Cagliari nei guai: Godin e Nandez saltano la Juventus - Juventus_Club19 : Buffon dovrebbe partire domani contro il Cagliari. Un quarto di secolo dopo il suo esordio in Serie A. ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Cagliari Juventus-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Cagliari, Godin positivo al coronavirus salta la Juventus: Nandez, invece, è negativo ma non giocherà

Il difensore del Cagliari Diego Godin è risultato positivo al Covid-19 Il difensore, impegnato nelle qualificazioni al Mondiale del 2022, è tra i numerosi giocatori contagiati all’interno del gruppo s ...

Cagliari nei guai: Godin e Nandez saltano la Juventus

Invece Cristiano Ronaldo e Diego Godin non saranno di fronte uno all’altro come ai vecchi tempi. Il difensore del Cagliari è infatti risultato positivo al covid-19. Il Cagliari ha annunciato come il t ...

Il difensore del Cagliari Diego Godin è risultato positivo al Covid-19 Il difensore, impegnato nelle qualificazioni al Mondiale del 2022, è tra i numerosi giocatori contagiati all’interno del gruppo s ...Invece Cristiano Ronaldo e Diego Godin non saranno di fronte uno all’altro come ai vecchi tempi. Il difensore del Cagliari è infatti risultato positivo al covid-19. Il Cagliari ha annunciato come il t ...