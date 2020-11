Juve Stabia | i convocati di Padalino per la gara con la Viterbese

(Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – Al termine della seduta di questa mattina, il tecnico Pasqualeha reso nota la lista dei 20 calciatoriper il match, valevole per la 12a giornata del campionato di Lega Pro, in programma domani, sabato 21 novembre 2020, con inizio alle ore 15 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di. Portieri: Lazzari, Maresca, Tomei. Difensori: Codromaz,ttoni, Lia, Mulè, Oliva, Rizzo. Centrocampisti: Berardocco, Bovo, Fantacci, Guarracino, Mastalli, Scaccabarozzi, Vallocchia. Attaccanti: Bentivegna, Bubas, Orlando, Romero. Indisponibili: Cernigoi, Golfo, Russo, Troest, Volpicelli. Squalificati: Allievi L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Salvatore Sandomenico, ex attaccante della Juve Stabia, è intervenuto telefonicamente alla trasmissione "Juve Stabia Live" in onda il giovedì ...