Judo, Fabio Basile ed Alice Bellandi in semifinale agli Europei! Si lotta per le medaglie! (Di venerdì 20 novembre 2020) Prosegue a braccetto il cammino di Alice Bellandi e Fabio Basile agli Europei 2020 di Judo a Praga (Repubblica Ceca): entrambi accedono in semifinale nei rispettivi tabelloni e si giocheranno un posto sul podio. Alice Bellandi, che agli ottavi aveva compiuto una vera e propria impresa estromettendo la vice-campionessa del mondo Barbara Timo, non si è lasciata scappare una grande occasione nella categoria -70 kg. L’azzurra partiva con i favori del pronostico contro la slovena Anka Pogacnik e non ha deluso le attese, agguantando un punto di vantaggio sulla rivale grazie al wazari realizzato a 2’38” dalla conclusione. Peraltro la portacolori del Bel Paese non si è accontentata di gestire il vantaggio, ma ha offerto un ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) Prosegue a braccetto il cammino diEuropei 2020 dia Praga (Repubblica Ceca): entrambi accedono innei rispettivi tabelloni e si giocheranno un posto sul podio., cheottavi aveva compiuto una vera e propria impresa estromettendo la vice-campionessa del mondo Barbara Timo, non si è lasciata scappare una grande occasione nella categoria -70 kg. L’azzurra partiva con i favori del pronostico contro la slovena Anka Pogacnik e non ha deluso le attese, agguantando un punto di vantaggio sulla rivale grazie al wazari realizzato a 2’38” dalla conclusione. Peraltro la portacolori del Bel Paese non si è accontentata di gestire il vantaggio, ma ha offerto un ...

