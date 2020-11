Judo, Europei 2020 oggi: orari, tv, programma, italiani in gara 20 novembre (Di venerdì 20 novembre 2020) oggi, venerdì 20 novembre, è in programma la seconda giornata giornata ufficiale di gara del Campionato Europeo Senior 2020 di Judo, competizione valevole anche per la qualificazione olimpica ai Giochi di Tokyo 2021. La O2 Arena di Praga sarà teatro di un day-2 con tanti italiani in gara. Edwige Gwend, Maria Centracchio (63), Alice Bellandi (70), Giovanni Esposito, Fabio Basile (73), Antonio Esposito e Christian Parlati (81) andranno a comporre il roster azzurro sul tatami e si spera di poter vivere delle emozioni simili a quelle provate ieri grazie a Odette Giuffrida, campionessa d’Europa nei -52 kg. Le eliminatorie inizieranno a partire dalle ore 10.00, mentre il Final Block, come al solito, è in programma dalle ore 16.00. La diretta ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020), venerdì 20, è inla seconda giornata giornata ufficiale didel Campionato Europeo Seniordi, competizione valevole anche per la qualificazione olimpica ai Giochi di Tokyo 2021. La O2 Arena di Praga sarà teatro di un day-2 con tantiin. Edwige Gwend, Maria Centracchio (63), Alice Bellandi (70), Giovanni Esposito, Fabio Basile (73), Antonio Esposito e Christian Parlati (81) andranno a comporre il roster azzurro sul tatami e si spera di poter vivere delle emozioni simili a quelle provate ieri grazie a Odette Giuffrida, campionessa d’Europa nei -52 kg. Le eliminatorie inizieranno a partire dalle ore 10.00, mentre il Final Block, come al solito, è indalle ore 16.00. La diretta ...

