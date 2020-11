Judo, Europei 2020: niente medaglie per l’Italia nel day-2, quinto oro continentale di Agbegnenou (Di venerdì 20 novembre 2020) Si conclude con un po’ di amaro in bocca per l’Italia il Final Block della seconda giornata del Campionato Europeo Senior 2020, in corso di svolgimento alla O2 Arena di Praga. Fabio Basile e Alice Bellandi, impegnati rispettivamente nella finale per il bronzo dei -73 e -70 kg, non sono riusciti a guadagnarsi la medaglia continentale dovendosi così accontentare del quinto posto assoluto. La selezione tricolore, in attesa della terza e ultima giornata di gara, resta ferma a quota una medaglia (l’oro ottenuto da Odette Giuffrida ieri nei -52 kg) e scivola al sesto posto provvisorio nel medagliere globale della manifestazione. Nessuna sorpresa nella categoria fino a 63 kg femminile, con il quinto titolo europeo di una strepitosa Clarisse Agbegnenou. La fuoriclasse ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) Si conclude con un po’ di amaro in bocca peril Final Block della seconda giornata del Campionato Europeo Senior, in corso di svolgimento alla O2 Arena di Praga. Fabio Basile e Alice Bellandi, impegnati rispettivamente nella finale per il bronzo dei -73 e -70 kg, non sono riusciti a guadagnarsi la medagliadovendosi così accontentare delposto assoluto. La selezione tricolore, in attesa della terza e ultima giornata di gara, resta ferma a quota una medaglia (l’oro ottenuto da Odette Giuffrida ieri nei -52 kg) e scivola al sesto posto provvisorio nelre globale della manifestazione. Nessuna sorpresa nella categoria fino a 63 kg femminile, con iltitolo europeo di una strepitosa Clarisse. La fuoriclasse ...

OA_Sport : Judo, Europei 2020: niente medaglie per l’Italia nel day-2, quinto oro continentale di Agbegnenou - zazoomblog : Judo Europei 2020: Alice Bellandi chiude al 5° posto nei -70 kg decisivo un waza-ari al Golden Score di Taimazova -… - OA_Sport : Judo, Europei 2020: Alice Bellandi chiude al 5° posto nei -70 kg, decisivo un waza-ari al Golden Score di Taimazova - zazoomblog : LIVE Judo Europei in DIRETTA: quinti Bellandi e Basile niente podi per gli azzurri - #Europei #DIRETTA: #quinti… - OA_Sport : Judo, Europei 2020: Fabio Basile si arrende a Tommy Macias. L’azzurro conclude in quinta posizione -

Ultime Notizie dalla rete : Judo Europei LIVE Judo, Europei in DIRETTA: Alice Bellandi e Fabio Basile in finale per il bronzo OA Sport LIVE Judo, Europei in DIRETTA: quinti Bellandi e Basile, niente podi per gli azzurri

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gara dei Campionati Europei Senior 2020 di judo, in corso di svolgimento alla O2 Arena di Praga. Dopo lo splendido ...

Agbegnenou, regina del judo: dalla depressione al 5° titolo europeo in 25”

Quattro ori mondiali e a argento olimpico a Rio, la superstar francese era entrata in profonda depressione per lo spostamento dei Giochi di Tokyo. Auto isolatasi a La Reunion, si è allenata per mesi c ...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gara dei Campionati Europei Senior 2020 di judo, in corso di svolgimento alla O2 Arena di Praga. Dopo lo splendido ...Quattro ori mondiali e a argento olimpico a Rio, la superstar francese era entrata in profonda depressione per lo spostamento dei Giochi di Tokyo. Auto isolatasi a La Reunion, si è allenata per mesi c ...