Judo, Europei 2020: Maria Centracchio ed Edwige Gwend subito eliminate nei -63 kg (Di venerdì 20 novembre 2020) Arrivano due sconfitte purtroppo nel primo match degli Europei 2020 di Judo per Maria Centracchio ed Edwige Gwend nella categoria dei -63 kg femminili. Le azzurre purtroppo hanno dovuto arrendersi alle rivali sul tatami della O2 Arena di Praga (Repubblica Ceca), evidenziando una condizione di forma non certo massimale. Centracchio, vittoriosa l’anno passato del Grand Prix a Tel Aviv e seconda negli Europei di Minsk del 2019, non è riuscita a superare l’ostacolo rappresentato dalla polacca Angelika Szymanska (n.65 del mondo), seconda negli Europei junior di due anni fa e vittoriosa quest’anno nello European Open 2020. Nonostante la generosità dell’azzurra, Szymanska ha imposto un ritmo maggiore. ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) Arrivano due sconfitte purtroppo nel primo match deglidiperednella categoria dei -63 kg femminili. Le azzurre purtroppo hanno dovuto arrendersi alle rivali sul tatami della O2 Arena di Praga (Repubblica Ceca), evidenziando una condizione di forma non certo massimale., vittoriosa l’anno passato del Grand Prix a Tel Aviv e seconda neglidi Minsk del 2019, non è riuscita a superare l’ostacolo rappresentato dalla polacca Angelika Szymanska (n.65 del mondo), seconda neglijunior di due anni fa e vittoriosa quest’anno nello European Open. Nonostante la generosità dell’azzurra, Szymanska ha imposto un ritmo maggiore. ...

SkySport : ULTIM’ORA JUDO ? Europei, 52 kg: ORO PER ODETTE GIUFFRIDA. Battuta in finale la rumena Chitu ? #SkySport #Judo… - infoitsport : Judo, Europei 2020: Giuffrida va in finale per l’oro, Lombardo squalificato. Passo avanti di Giorda in ottica Tokyo… - infoitsport : Judo, Europei 2020: Odette Giuffrida sul tetto d’Europa! Vincono a sorpresa anche Boukli, Karakas e Safarov - infoitsport : Judo, Europei 2020: Odette Giuffrida, una luce d’oro dopo il buio per il Covid-19 - OA_Sport : Judo, Europei 2020: Giovanni Esposito si ferma agli ottavi di finale nei -73 kg. L’azzurro cede a Nils Stump -