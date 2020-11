Judo | Europei 2020 | i due quinti posti di Bellandi e di Basile | bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? L’analisi

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 novembre 2020) L’Italia delchiude con zero medaglie questa seconda giornata degli. Sul tatami della O2 Arena di Praga (Repubblica Ceca) sono stati sette gli italiani in gara e due di loro si sono giocati le chance per salire sul podio ovvero Fabionel -73 kg e Alicenei -70 kg. L’azzurra, classe 1998, ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto della Madina Taimazova dopo oltre 6 minuti di Golden Score. La 22enne nativa di Brescia, campionessa del mondo junior 2018, può comunque ritenersi soddisfatta per il suo percorso odierno alla O2 Arena di Praga dopo aver vinto ben tre incontri contro la spagnola Ai Tsunoda, la portoghese Barbara Timo e la slovena Anka Pogacnik, pagando dazio contro la formidabile francese Margaux Pinot, al secondo sigillo continentale consecutivo in questa ...