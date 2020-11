Jovic positivo al Coronavirus: salta l'Inter in Champions League (Di venerdì 20 novembre 2020) "Il Real Madrid comunica che il nostro giocatore Luka Jovic è risultato positivo ai test per il Coronavirus realizzati oggi, venerdì mattina" . Così il club blanco comunica ufficialmente la positività ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 20 novembre 2020) "Il Real Madrid comunica che il nostro giocatore Lukaè risultatoai test per ilrealizzati oggi, venerdì mattina" . Così il club blanco comunica ufficialmente la positività ...

