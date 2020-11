John Belushi | la vedova ricorda l’attore scomparso | Era un femminista

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 20 novembre 2020) Judy-Pisano,di, hato il celebre attore comico durante una conversazione online svelando che erae si batteva per i diritti delle donne. Judy-Pisano,di, hato il celebre attore comico durante una conversazione online, organizzata in occasione del debutto di un nuovo documentario su di lui, che andrà in onda su Showtime il 22 novembre. Pisano è stata la moglie didal 1976 al 1982, e ha svelato che l'immagine del marito non corrispondeva al vero rivelandone la visione: "si batteva per le donne prima ancora che lo facessi io. Veniva da quel mondo di ...