James Blake | disponibile da oggi la cover del brano “The First Time Ever I Saw Your Face”

Presentata in anteprima durante lo show di Jimmy Fallon:https://youtu.be/HdcEGjDcWrMPer ascoltare: "The First Time Ever I Saw Your Face":https://JamesBlake.lnk.to/FTIESYF È disponibile, da oggi, la cover del brano "The First Time Ever I Saw Your Face" interpretata da James Blake. Il musicista e produttore britannico,vincitore del GRAMMY® Award si cimenta con un celebre successo di Roberta Flack. "The First Time Ever I Saw Your Face", nel 1972, ...

Dopo Frank Ocean, dopo i Nirvana, dopo i Radiohead ecco l'ennesima cover di James Blake. E siamo di nuovo al Tonight Show di Jimmy Fallon. L'ultima in ordine di ...

