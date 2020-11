Ivi Park x Adidas | la nuova linea di Beyoncè

(Di venerdì 20 novembre 2020) Alla scoperta di Ivi, ladella nota azienda sportiva intitolata Drip 2 proprio per la collaborazione di Beyoncé E’ uscita da pochi giorni ladell’la x IVY. Il tema del progetto è This Is my, collezione sportiva da urlo che sta già facendo impazzire il web.ha prestato la sua immagine alla campagna, scatenando migliaia di tweet, foto e opinioni per la forza con cui si vuole far passare determinati messaggi. I colori sgargianti, la natura e il parco fanno da sfondo alla meravigliosa figura di Beyoncé, che impersonifica tranquillità, benessere e pace interiore. Positività, la natura intrinseca del concetto di bellezza e il Body positivity è il punto ...

Ultime Notizie dalla rete : Ivi Park

ZON.it

Lidia Schillaci nei panni di Beyoncé a Tale e Quale Show: grande prova per la vincitrice della puntata del Torneo, in attesa della finale.Il modello must del marchio americano viene rivisitato, per grandi e piccini, in chiave anticonformista dalla rapper di "I like it": le Club C si trasformano per l’occasione in Club C Cardi. Ed è solo ...