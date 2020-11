Iva Zanicchi: “State attenti, non lo fate. Ecco come ho preso il virus” (Di venerdì 20 novembre 2020) "Vado a casa, volevo ringraziare loro (medici e infermieri, ndr), perché non sono solo eroi, sono professionisti, fanno dei grandi sacrifici e non si fermano mai. Vi auguro ogni bene. E grazie anche a tutti voi per i bellissimi messaggi che ho ricevuto in questi giorni. fate attenzione, un bacio“, ha scritto sul suo profilo Instagram Iva Zanicchi confermando di essere stata dimessa dall’ospedale di Vimercate dove era ricoverata per una polmonite da Covid. “Il virus è entrato in casa e ci ha infettati tutti. Ha presenti quei raduni familiari dai quali viene raccomandato di tenersi lontani? (Continua..) Bene, abbiamo fatto un raduno familiare, per la cresima del nipote di mia sorella”, ha dichiarato la cantante a La Stampa. “Questo virus è una brutta bestia mi sto riprendendo piano piano, non sono ancora in forma, ho avuto la polmonite ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 20 novembre 2020) "Vado a casa, volevo ringraziare loro (medici e infermieri, ndr), perché non sono solo eroi, sono professionisti, fanno dei grandi sacrifici e non si fermano mai. Vi auguro ogni bene. E grazie anche a tutti voi per i bellissimi messaggi che ho ricevuto in questi giorni.attenzione, un bacio“, ha scritto sul suo profilo Instagram Ivaconfermando di essere stata dimessa dall’ospedale di Vimercate dove era ricoverata per una polmonite da Covid. “Il virus è entrato in casa e ci ha infettati tutti. Ha presenti quei raduni familiari dai quali viene raccomandato di tenersi lontani? (Continua..) Bene, abbiamo fatto un raduno familiare, per la cresima del nipote di mia sorella”, ha dichiarato la cantante a La Stampa. “Questo virus è una brutta bestia mi sto riprendendo piano piano, non sono ancora in forma, ho avuto la polmonite ...

Zanicchi: guarita, ma che paura «State attenti, poi rinasceremo»

La cantante, 80 anni, torna a casa: «Insieme al virus vengono dei cattivi pensieri Ed è la cosa peggiore perché così non lotti più. Quante telefonate dei colleghi» ...

