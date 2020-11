Italia | Gravina vuole blindare Mancini prima di marzo

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 novembre 2020) L’è reduce da un’ottima sosta per le nazionali, in cui è arrivata la qualificazione alle Final Four di Nations League e la possibilità di ospitarle nel prossimo ottobre. Adesso, per il presidente della Figc Gabriele, è tempo di pensare aRoberto. Il commissario tecnico, infatti, ha un contratto fino al 2022, ma convincerlo a rinnovare non sarà facile. Secondo quanto riportato da “Il Messaggero”, infatti, l’ingaggio del ct azzurro (2,5 milioni) è troppo basso rispetto a quanto potrebbero offrirgli alcuni club.vorrebbe percepire la stessa cifra che incassava Conte (4,5 milioni), la quale però veniva pagata in buona parte dagli sponsor. La situazione è quindi intricata per la Figc, che dovrà lavorare per convincere il ct. SportFace.