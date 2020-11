"Italia col vaccino ma senza siringhe?". Arcuri, da Del Debbio una risposta sconcertante | Video (Di venerdì 20 novembre 2020) A Dritto e rovescio su Rete4 Paolo Del Debbio manda in onda la sconcertante conferenza stampa di Domenico Arcuri su Covid, vaccini e siringhe. Il commissario straordinario all'emergenza coronavirus viene incalzato da un giornalista: "La Spagna ne ha ordinate 30 milioni, la Francia 35, la Gran Bretagna 60, noi 0. Faremo il bando lunedì, non è un po' tardi?". "Il Ministero della Salute dopo un lungo e analitico lavoro ci ha inviato le specifiche, che cosa serve e con quali quantità - spiega Arcuri -. Lunedì partiremo con la richiesta di offerta per chiedere al mercato aghi e siringhe, io non so dirle se è tardi, ho la presunzione di pensare che non lo sia. In ogni caso, noi inizieremo a somministrare il vaccino tra due mesi, nella seconda parte di gennaio. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) A Dritto e rovescio su Rete4 Paolo Delmanda in onda laconferenza stampa di Domenicosu Covid, vaccini e. Il commissario straordinario all'emergenza coronavirus viene incalzato da un giornalista: "La Spagna ne ha ordinate 30 milioni, la Francia 35, la Gran Bretagna 60, noi 0. Faremo il bando lunedì, non è un po' tardi?". "Il Ministero della Salute dopo un lungo e analitico lavoro ci ha inviato le specifiche, che cosa serve e con quali quantità - spiega-. Lunedì partiremo con la richiesta di offerta per chiedere al mercato aghi e, io non so dirle se è tardi, ho la presunzione di pensare che non lo sia. In ogni caso, noi inizieremo a somministrare iltra due mesi, nella seconda parte di gennaio. ...

