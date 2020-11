Iran, muore a 138 anni: era l’uomo più vecchio al mondo (Di venerdì 20 novembre 2020) E’ morto nella giornata di ieri, in Iran, Ahmad Soufi, l’uomo più vecchio al mondo. Soufi aveva 138 anni ed era coetano di Roosvelt. La notizia ha fatto il giro di web nel giro di poche ore, con l’Iran che nella giornata di ieri ha perso alla veneranda età di 138 anni, Ahmad Soufi. l’uomo, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 20 novembre 2020) E’ morto nella giornata di ieri, in, Ahmad Soufi,piùal. Soufi aveva 138ed era coetano di Roosvelt. La notizia ha fatto il giro di web nel giro di poche ore, con l’che nella giornata di ieri ha perso alla veneranda età di 138, Ahmad Soufi., L'articolo proviene da Inews.it.

