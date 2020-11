Inter, Bastoni blindato: il Manchester City ci ha provato, no secco dei nerazzurri (Di venerdì 20 novembre 2020) L’Inter si coccola Alessandro Bastoni: il Manchester City era pronto ad offrire 50 milioni ma i nerazzurri hanno risposto picche C’è chi di fronte ai 31 milioni versati dall’Inter all’Atalanta per Alessandro Bastoni ha storto il naso. Tanti per un giocatore di belle speranze e che aveva ancora tutto da dimostrare. Il classe 99 ha messo tutti a tacere diventando in poco tempo un pilastro della difesa dell’Inter. Il Corriere dello Sport spiega che gli accordi con l’Atalanta prevedevano che tra la stessa estate 2017 e quella successiva, prendessero la strada di Bergamo tre giovani della Primavera Interista. Il primo è stato Eguelfi, per 6 milioni, poi è toccato a Bettella e Carraro, rispettivamente per altri 7 e 5 milioni. Inoltre, alla ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 novembre 2020) L’si coccola Alessandro: ilera pronto ad offrire 50 milioni ma ihanno risposto picche C’è chi di fronte ai 31 milioni versati dall’all’Atalanta per Alessandroha storto il naso. Tanti per un giocatore di belle speranze e che aveva ancora tutto da dimostrare. Il classe 99 ha messo tutti a tacere diventando in poco tempo un pilastro della difesa dell’. Il Corriere dello Sport spiega che gli accordi con l’Atalanta prevedevano che tra la stessa estate 2017 e quella successiva, prendessero la strada di Bergamo tre giovani della Primaveraista. Il primo è stato Eguelfi, per 6 milioni, poi è toccato a Bettella e Carraro, rispettivamente per altri 7 e 5 milioni. Inoltre, alla ...

