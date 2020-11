Insigne non ha bisogno dell’insopportabile retorica del campione sbocciato a 30 anni (Di venerdì 20 novembre 2020) Rivera. Roberto Baggio. Antognoni. Totti. Iniesta. Fino al “Maradoneggiante” che la Gazzetta dello Sport ha coniugato in forma verbale per evitare eccessi di blasfemia. È quello l’unico paragone che non si fa, per evidente senso delle proporzioni, per il resto via libera. Sono giorni questi in cui ad avvicinarsi al nome di Lorenzo Insigne senza un termine di paragone abbondante, esagerato, un “Lorenzinho” qualunque, si fa la figura dei disfattisti invidiosi. Sacchi, che per Gazzetta della Sport redige le pagelle della Nazionale, l’ha etichettato “fenomeno” due volte, ripetendosi cacofonico a distanza di pochi giorni: 8 dopo la Polonia, 9 dopo la Bosnia. Altrove – ovunque – la pausa del campionato e il Covid incombente hanno proiettato tutta la retorica positiva sulle prestazioni ispirate del numero 10 dell’Italia, ad un certo punto promosso sul campo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 20 novembre 2020) Rivera. Roberto Baggio. Antognoni. Totti. Iniesta. Fino al “Maradoneggiante” che la Gazzetta dello Sport ha coniugato in forma verbale per evitare eccessi di blasfemia. È quello l’unico paragone che non si fa, per evidente senso delle proporzioni, per il resto via libera. Sono giorni questi in cui ad avvicinarsi al nome di Lorenzosenza un termine di paragone abbondante, esagerato, un “Lorenzinho” qualunque, si fa la figura dei disfattisti invidiosi. Sacchi, che per Gazzetta della Sport redige le pagelle della Nazionale, l’ha etichettato “fenomeno” due volte, ripetendosi cacofonico a distanza di pochi giorni: 8 dopo la Polonia, 9 dopo la Bosnia. Altrove – ovunque – la pausa del campionato e il Covid incombente hanno proiettato tutta lapositiva sulle prestazioni ispirate del numero 10 dell’Italia, ad un certo punto promosso sul campo ...

