Influenzale nelle tende e nelle case popolari. Ma i medici di base: 'Noi siamo a secco ' (Di venerdì 20 novembre 2020) Per l'appuntamento bisogna chiamare 800.638.638 e 02.999.599, o accedere al portale www.prenotasalute.regione.lombardia.it. 'Le agende sono un po' sature, ma il sistema funziona', dicono dall'Ats. La ... Leggi su leggo (Di venerdì 20 novembre 2020) Per l'appuntamento bisogna chiamare 800.638.638 e 02.999.599, o accedere al portale www.prenotasalute.regione.lombardia.it. 'Le agende sono un po' sature, ma il sistema funziona', dicono dall'Ats. La ...

demian_yexil : RT @CastellinoLuigi: Ma secondo voi Ezio Mauro vive sulla luna? Non è italiano?O è imbecille?Perchè sta affermando che per la penuria del v… - Simo07827689 : RT @CastellinoLuigi: Ma secondo voi Ezio Mauro vive sulla luna? Non è italiano?O è imbecille?Perchè sta affermando che per la penuria del v… - Cosi49Cosimo : RT @CastellinoLuigi: Ma secondo voi Ezio Mauro vive sulla luna? Non è italiano?O è imbecille?Perchè sta affermando che per la penuria del v… - libellula58 : RT @CastellinoLuigi: Ma secondo voi Ezio Mauro vive sulla luna? Non è italiano?O è imbecille?Perchè sta affermando che per la penuria del v… - Rosyfree74 : RT @CastellinoLuigi: Ma secondo voi Ezio Mauro vive sulla luna? Non è italiano?O è imbecille?Perchè sta affermando che per la penuria del v… -