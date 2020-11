TV7Benevento : Influenza: Pd Varese, ai medici di base vaccini senza aghi, inaccettabile... - Adriano99404537 : @MariaGr35657554 Eh,ti credo...pensa che Varese in questa fase è la provincia messa peggio in tutta Italia...? poi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Influenza Varese

varesenews.it

Milano, 20 nov. (Adnkronos) - "Con un ritardo ingiustificabile, la Regione Lombardia ha dato inizio alla distribuzione ai medici di medicina generale una prima parte dei vaccini quadrivalenti per gli ...VARESE - Non solo i vaccini, mancano anche gli aghi per poterli somministrare. Lo denuncia la segreteria provinciale varese vaccini antinfluenzali aghi ...