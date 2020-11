Infantino: “Il Mondiale sta già trasformando il Qatar, sarà un’esperienza unica” (Di venerdì 20 novembre 2020) “Il 2020 è stato un anno difficile per tutto il mondo e anche per il calcio. Ma nonostante le difficoltà, abbiamo realizzato progressi costanti negli ultimi mesi, a dimostrazione del fermo impegno del Qatar a ospitare un torneo indimenticabile tra due anni, la cui l’eredità trascenderà senza dubbio il 2022?. Queste le parole di Gianni Infantino in vista dei Mondiali che avranno luogo in Qatar nel 2022. “Oltre alle importanti riforme sul tema del lavoro annunciate recentemente dal governo, si sono registrati dei progressi nella costruzione degli stadi ed è stata garantita l’implementazione di rigide misure di sicurezza sanitaria per i lavoratori“ – ha aggiunto il presidente della FIFA. “Durante la mia breve visita a Doha di qualche settimana fa, sono stato testimone diretto degli impressionanti avanzamenti nei preparativi – ha aggiunto ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) “Il 2020 è stato un anno difficile per tutto il mondo e anche per il calcio. Ma nonostante le difficoltà, abbiamo realizzato progressi costanti negli ultimi mesi, a dimostrazione del fermo impegno dela ospitare un torneo indimenticabile tra due anni, la cui l’eredità trascenderà senza dubbio il 2022?. Queste le parole di Gianniin vista dei Mondiali che avranno luogo innel 2022. “Oltre alle importanti riforme sul tema del lavoro annunciate recentemente dal governo, si sono registrati dei progressi nella costruzione degli stadi ed è stata garantita l’implementazione di rigide misure di sicurezza sanitaria per i lavoratori“ – ha aggiunto il presidente della FIFA. “Durante la mia breve visita a Doha di qualche settimana fa, sono stato testimone diretto degli impressionanti avanzamenti nei preparativi – ha aggiunto ...

