Industria | Istat | frenano fatturato e ordinativi

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – Si interrompe a settembre la dinamica congiunturale positiva deldell’dei quattro mesi precedenti. Ciononostante, su base trimestrale, si registra una forte crescita sia per la componente interna sia per quella estera. Lo rileva l’sottolineando come il confronto tendenziale, al netto degli effetti di calendario, continui a rimanere negativo per entrambi i mercati. Per i raggruppamenti principali disi rilevano risultati analoghi a quelli degli aggregati totali, in termini sia congiunturali (su base trimestrale), sia tendenziali (su base annuale). L’istituto di statistica stima che ildell’al netto dei fattori stagionali diminuisca in termini congiunturali del 3,2%, interrompendo la dinamica positiva registrata nei ...