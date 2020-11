Indagine Covid-ambiente: per gli italiani comportamenti più green (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - Oltre il 68% degli italiani ha modificato i propri comportamenti a favore della sostenibilità (+12,4% vs 2019); il governo (41%) e le aziende (15%) hanno un ruolo determinante nel guidare il cambiamento; il 74% degli italiani ha fiducia nella digitalizzazione e nelle nuove tecnologie per migliorare la sostenibilità ambientale. E' la fotografia scattata da uno studio Euromedia Research, commissionato da Engie Italia, che ha indagato se e come l'emergenza Covid-19 ha cambiato percepito e sensibilità di cittadini e aziende rispetto ai cambiamenti climatici e ambientali. Lo studio Euromedia, presentato nel corso dell'Engie green Friday Forum 2020, evidenzia, dunque, una maggiore presa di coscienza rispetto alla sostenibilità da parte di cittadini: ben il 68% ha infatti ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - Oltre il 68% degliha modificato i propria favore della sostenibilità (+12,4% vs 2019); il governo (41%) e le aziende (15%) hanno un ruolo determinante nel guidare il cambiamento; il 74% degliha fiducia nella digitalizzazione e nelle nuove tecnologie per migliorare la sostenibilità ambientale. E' la fotografia scattata da uno studio Euromedia Research, commissionato da Engie Italia, che ha indagato se e come l'emergenza-19 ha cambiato percepito e sensibilità di cittadini e aziende rispetto ai cambiamenti climatici e ambientali. Lo studio Euromedia, presentato nel corso dell'EngieFriday Forum 2020, evidenzia, dunque, una maggiore presa di coscienza rispetto alla sostenibilità da parte di cittadini: ben il 68% ha infatti ...

Agenzia_Ansa : Covid, il 70% degli studenti contro la chiusura. Indagine di - EzioGreggio : Clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano si tinge di viola per celebrare i 'bambini piuma', i piccoli nati pre… - TV7Benevento : Indagine Covid-ambiente: per gli italiani comportamenti più green... - SOSitalia : RT @IpsosItalia: In occasione del #WorldChildrensDay, #Ipsos ha condotto un'indagine per conto di @SOSitalia: ?9 bambini su 10 contenti di… - iltirreno : Nell'intervallo fra le due ondate tutti i Paesi avrebbero dovuto lavorare molto per anticipare e prevenire le criti… -

Ultime Notizie dalla rete : Indagine Covid "Covid gestito male e in ritardo. Gravi errori": ecco le pesanti critiche di una nuova indagine Insh Il Tirreno Indagine Covid-ambiente: per gli italiani comportamenti più green

Condividi questo articolo:Roma, 20 nov. (Adnkronos) – Oltre il 68% degli italiani ha modificato i propri comportamenti a favore della sostenibilità (+12,4% vs 2019); il governo (41%) e le aziende (15% ...

Tamponi da medici di base e pediatri, condòmini favorevoli: ma solo il 42 per cento se nel proprio palazzo

Il 77,5 per cento si è detto favorevole, la percentuale si abbassa vertiginosamente se il medico è il “vicino di casa”. I dati da un’indagine di Condexo Tamponi antigenici rapidi dai medici di medicin ...

Condividi questo articolo:Roma, 20 nov. (Adnkronos) – Oltre il 68% degli italiani ha modificato i propri comportamenti a favore della sostenibilità (+12,4% vs 2019); il governo (41%) e le aziende (15% ...Il 77,5 per cento si è detto favorevole, la percentuale si abbassa vertiginosamente se il medico è il “vicino di casa”. I dati da un’indagine di Condexo Tamponi antigenici rapidi dai medici di medicin ...